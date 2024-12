El Gran Wyoming comparte su carta a los Reyes Magos: "Este año he sido muy bueno, solo nos han denunciado una vez"

El Gran Wyoming ya ha preparado su carta a los Reyes Magos y no ha dudado en compartirla en El Intermedio. "Este año he sido muy bueno, apenas me he trabado con los chistes y solo nos han denunciado una vez", comienza su carta, "fue Abogados Cristianos que denuncia a todo lo que se mueve así que no cuenta".

El presentador pide en su carta una Playstation 5 pero no para él, sino para Netanyahu "para que se pase todo el día entretenido jugando y deje de matar a la pobre gente de Gaza". "Si le traéis otra a Putin, perfecto", añade en el escrito, "mejor que apriete los botones del mando y no el botón nuclear".

Wyoming también pide paciencia para los norteamericanos. "Van a tener que aguantar otros cuatro años a Donald Trump", explica. También pide un libro, el código penal. "Lo voy a necesitar para aclararme con la cantidad de juicios que se nos vienen encima", indica. Wyoming también quiere un perrito "que le haga compañía a Ábalos, el pobre, dijo que 'está solo, que no tiene a nadie'".

También se acuerda de pedir un pack de pelucas para el novio de Díaz Ayuso, "por si tiene que volver a hacer una declaración ante el juez". El presentador quiere también un walkman para así poder escuchar las cintas originales del rey Juan Carlos I con Bárbara Rey.

El presentador también quiere ramitas de muérdago "para ponerlas encima de cada una de las puertas del Congreso, a ver si hay suerte y se pelean un poco menos y llegan a más acuerdos". Para terminar, Wyoming tampoco se olvida de los españoles y pide un piso para cada uno, "pero lleva muchos años prometiéndolo el presidente y deben estar así al caer".