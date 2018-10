Inurrieta desvela la cruda realidad del alquiler en España: "Las empresas están al frente de la política de vivienda"

Gonzo lanza la pregunta incómoda a Wyoming: "¿De tus 14 pisos, no tendrás alguno vacío?"

Tras realizar dos entrevistas sobre la subida de los precios en los alquileres, Gonzo ha lanzado su pregunta incómoda a Wyoming: "¿De tus 14 pisos, no tendrás alguno vacío?", a lo que el presentador ha contestado: "No pienso alquilarte ninguno, con lo que te pago no podrías permitírtelo".

El indignante chantaje a Diana y José para doblarles el precio de alquiler: "Nos devolvían los recibos para desahuciarnos por impago"

Gonzo entrevista a Diana y José, dos vecinos del barrio madrileño de Lavapiés, a quienes echan de su casa por no querer pagar el doble de alquiler: "El abogado empezó a sacar fotos de nuestra vida, de quien entra en la casa, decía que estábamos subarrendando". Aseguran que el mercado del alquiler está imposible: "Hay pisos de 14 metros cuadrados a 700 euros".