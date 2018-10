El indignante chantaje a Diana y José para doblarles el precio de alquiler: "Nos devolvían los recibos para desahuciarnos por impago"

Inurrieta desvela la cruda realidad del alquiler en España: "Las empresas están al frente de la política de vivienda"

entrevista a Alejandro Inurrieta, expresidente de la Sociedad Pública de Alquiler , para conocer la realidad del mercado de la vivienda y el aumento de sus precios. "Las administraciones deberían crear una ley para controlar el alquiler y órganos de arbitraje entre propietarios e inquilinos", señala el economista.

Gonzo lanza la pregunta incómoda a Wyoming: "¿De tus 14 pisos, no tendrás alguno vacío?"

Tras realizar dos entrevistas sobre la subida de los precios en los alquileres, Gonzo ha lanzado su pregunta incómoda a Wyoming: "¿De tus 14 pisos, no tendrás alguno vacío?", a lo que el presentador ha contestado: "No pienso alquilarte ninguno, con lo que te pago no podrías permitírtelo".