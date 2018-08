El juez Castro sobre el rey Juan Carlos y Nóos: "Si no tuviera protección constitucional, puede que le hubieran preguntado"

Gonzo preguntó al juez instructor del caso Nóos, José Castro, sobre si el rey Juan Carlos debería haber declarado sobre el tema. El juez destacó que "es posible que sí" porque no es normal que un padre le preste a su hija 1.200.000 euros y se vaya a un notario".

La crítica del juez Castro al "trato de favor de la Fiscalía a la infanta Cristina": "En más de 40 años, nunca he visto un recurso así"

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, habló además de la sentencia de cinco años de prisión a Iñaki Urdangarin y criticó que, aunque no puede decir "que la infanta Cristina haya obtenido un trato de favor de los tribunales", sí lo "ha tenido de la Fiscalía". El juez destacó que "la infanta tenía que haber prestado declaración o bien como investigada o como posible partícipe a título lucrativo".

Jubilarse después de marcar su carrera siendo el juez instructor del caso Nóos: "Me he dejado barba a ver si ya no me reconocen"

Tras conocer su opinión sobre la sentencia del caso Nóos, Gonzo también quiso saber si José Castro podrá descansar tranquilo. El juez instructor del caso aseguró que esto le marcará no se sabe cuánto tiempo, pero tampoco le "molesta" mucho: "Espero que la gente se vaya olvidando, de entrada me he dejado barba a ver si ya no me reconocen", confesó entre risas.