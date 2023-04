En su sección 'Mujer tenía que ser', Sandra Sabatés entrevistó a Almudena Bernabeu, una experta en justicia universal y derechos humanos cuya carrera le llevó a Estados Unidos tras trabajar con el exjuez Baltasar Garzón en las acciones contra la Junta Militar de Argentina y contra Pinochet. Sobre este último proceso, recordaba haberlo vivido "con mucha emoción" porque "España abría los ojos a muchos países de la posibilidad de que un tribunal nacional se ocupe de estas causas".

En el 2013, formó parte del equipo que consiguió que la Justicia española condenara al dictador Ríos Mont por el genocidio en Guatemala, un proceso que, por primera vez, consiguió que se considerara como genocidio las violaciones masivas a las mujeres. Almudena compartía el relato de Juana, una mujer a la que "habían violado 24 veces en aproximadamente cinco horas más de 30 soldados", pero que había omitido esa parte de su historia. Sobre los motivos de esto, señalaba que "hay una parte sociológica o psicológica de la mujer históricamente de falta de consideración en el que encuentra vergonzoso contar esa parte de la violencia", explicaba en el vídeo sobre estas líneas, donde aseguraba que "todavía no estamos donde deberíamos estar".

En su entrevista con Sandra Sabatés, también habló de cómo ha sido su contacto con los dictadores a los que han conseguido que se juzgue, a los que define como "mentirosos y cobardes". También apuntaba que "la mayoría son hombres, nunca he estado delante de una perpetradora".

También se mostró muy crítica con la reforma del PP en 2014 para limitar la justicia universal en España y aseguró que "la fortaleza de un Estado no solo se muestra solucionando problemas nacionales, sino estando en la vanguardia de cuestiones internacionales". Respecto a un hipotético juicio a Vladimir Putin por crímenes de lesa humanidad, comentó que "o se muere o su propia gente lo saca, pero no creo que lo veamos en un tribunal internacional". Sobre la represión en Irán tras el asesinato de Mahsa Amini, aseguró que "me gustaría que pudiéramos asustar a la autoridad iraní antes de que haya más muertes o desempolvar mecanismos que existen para ir a por ellos después".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.