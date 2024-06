Isma Juárez se ha ido hasta la universidad para hablar con los jóvenes que se presentan a las pruebas de la EBAU. Allí ha podido hablar con un chico que asegura que le ha ido bien el examen de Lengua, salvo porque le ha caído la hiponimia. También que ayer estaba muy nervioso: "Llamé a mi madre y me dijo que bajara a comprarme una tila y que me la tomase", explica, si bien asegura que "lo noté bien, pero creo que no sirve para nada".

Marina y Patricia han hecho el mismo examen y están contentas, sobre todo en lo que respecta a la hiponimia. Isma llama al chico para saber qué había puesto y, cuando le responde, las chicas reaccionan: "La risa más faltosa que he visto en mi vida", comenta el reportero, mientras una de las estudiantes le dice que "no pasa nada, siempre puedes volver en julio".

Las estudiantes también le confiesan que han "manifestado" con velas los temas que quieren que les caigan, a lo que Isma reacciona asegurando que "se empieza con eso y se acaba diciendo que la Tierra es plana". Sobre qué les han dicho sus padres, una joven afirma que su padre le ha animado comentando que "él suspendía todo y la vida le ha ido bien".