El Gobierno envía una misiva al consejero delegado de Ferrovial para intentar frenar la marcha de la compañía a Países Bajos. En ella indica que no "da por buenos", explica Sandra Sabatés, los motivos que alega la empresa para abandonar el país.

"No creo que esta carta dé muchos resultados", apunta El Gran Wyoming, y señala que "el Gobierno tenía que haber optado por la primera versión", una a la que El Intermedio ha tenido acceso 'en exclusiva' y que el presidente del Gobierno, 'Pedro Sánchez', "escribió de su puño y letra", bromea.

"Desde que amenazaste con irte, ya no duermo, ni como, ni concedo contratos públicos porque me recuerdan a ti, que te los llevabas todos", lee el presentador, y continúa la misiva: "Quédate a mi lado y prometo hacerte la constructora más feliz del mundo". "Si todo esto no te ha convencido", sigue, "que sepas que estoy embarazado".