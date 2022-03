El Gobierno de Pedro Sánchez afirma sentirse respaldado por la Unión Europea gracias a las declaraciones del vicepresidente de la Comisión Europea y representante de la Política Exterior que ha destacado que este cambio de rumbo del Gobierno respecto al Sáhara era compatible con las directrices de Naciones Unidas. "Entonces, Borrel confía en que Marruecps va a cumplir las resoluciones de la ONU, estamos hablando de un hombre de fe", afirma El Gran Wyoming, que recuerda que está confiando en que "un régimen autoritario siga las normas internacionales".

"Solo tenemos hasta el momento a un presidente que no da explicaciones en un asunto de mucho calado en el que sin previo aviso ha cambiado de opinión", destaca Wyoming, que afirma que este caso le origina muchas dudas que tiene apuntadas en un papel y que tiene previsto mandar a Pedro Sánchez. ¿Qué garantías tenemos de que Marruecos cumpla este acuerdo y no siga autorizando la entrada de inmigrantes como forma de presión? ¿hay también un acuerdo cerrado con Argelia para que no ponga en peligro el suministro de gas? ¿ha estado en peligro la soberanía de Ceuta, Melilla y Canarias? Puedes ver todas las dudas de Wyoming en el vídeo de arriba.