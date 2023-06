"Hay partido y vamos a ganar estas elecciones"

"Hay partido y vamos a ganar estas elecciones", ha defendido rotunda Yolanda Díaz desde un primer momento en su entrevista en El Intermedio. La líder de Sumar ha hecho un "llamamiento a la ciudadanía a movilizarse" ante "una campaña entusiasta" con la vista puesta en las elecciones generales del próximo 23 de julio. En este sentido ha insistido en la importancia de "votar" recordando que también se puede hacer por correo: "Te lo mandan a casa".

"Feijóo tiene un problema con los números y los datos"

Muy crítica, Yolanda Díaz ha cuestionado duramente la actitud del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigiéndole más rigor político y denunciando que "no da una" porque "tiene un problema con los números y los datos".

"El feminismo es dar más derechos a hombres y mujeres frente a la guerra de sexos del matón de Santiago Abascal"

Sobre feminismo, Yolanda Díaz ha denunciado tajante que la extrema derecha quiere convertirlo "en una guerra de sexos" y ha subrayado que se trata de una "herramienta emancipadora" para la toda la sociedad en su conjunto: "El feminismo es dar más derechos a hombres y mujeres frente a la guerra de sexos del matón de Santiago Abascal". Además, ha añadido que "es probable que para alguien como Abascal, si un trabajador pide un permiso para cuidar a sus hijos dirá que es un 'pelele', pero ese padre está beneficiado por un feminismo que le da más libertad".

"¿Si gobiernan PP y Vox va a mejorar la relación entre Cataluña y España?"

Acerca de Cataluña, ha contestado que se muestra partidaria de hablar y acercar posturas: "Hay una mesa del diálogo y cuando se alcance un acuerdo de mayorías, los catalanes y las catalanas van a poder votarlo". Además, ha planteado una pregunta sobre un hipotético Ejecutivo de derechas: "Si gobiernan los del 'no', PP y Vox, ¿va a mejorar la relación entre Cataluña y España? Sinceramente, yo creo que no".

"Queremos reducir la jornada laboral sin reducir el salario"

"Creo que el tiempo es fundamental en nuestras vidas y nuestra propuesta es clara: queremos reducir la jornada laboral sin reducir el salario", así ha explicado la vicepresidenta segunda del Gobierno la propuesta de Sumar para que la jornada laboral termine siendo de 32 horas. En este sentido, ha detallado que su objetivo es que en 2024 sea de 37,5 y camine "en un proceso de diálogo social hacia una reducción". Su formación quiere que la gente "salga una hora antes del trabajo" para "vivir, ir de cañas, a una librería, o estar en casa". "El tiempo de nuestras vidas es clave en un país en el que se hacen muchas horas extras y en el que la gente casi vive para trabajar y, además, gana poco. Ese tema es central", ha incidido.

"Queremos seguir subiendo el salario mínimo, estamos a 25 puntos de la media salarial de Europa"

Frente a los datos macroeconómicos, Yolanda Díaz sostiene que "las cosas no van tan bien en la vida de la gente" porque "las personas normales tienen enormes dificultades" ante "alquileres e hipotecas imposibles". Por esta razón, ha enfatizado que Sumar defiende "seguir subiendo el salario mínimo" al tiempo que ha recalcado que España actualmente se encuentra "a 25 puntos de la media salarial de Europa".

"¿En una ciudad como Madrid se puede vivir con dignidad con 1.500 euros al mes?"

Precisamente, en el plano económico, la líder de Sumar ha dado un dato muy concreto y se ha hecho una pregunta: "El salario mediano en España es 21.600 euros al año, esto son 1.542 euros al mes el 14 pagas. ¿En una ciudad como Madrid, Vigo, Granada, Sevilla o Barcelona se puede vivir con dignidad con 1.500 euros al mes?". Instantes después, ella misma ha respondido: "Cuatro millones de personas que han contraído una hipoteca a interés variable, el 75%, que vieron cómo se revalorizaba como media 300 euros al mes. Si ganas 1.542 euros y tienes que pagar una hipoteca que te revalorizan 300 euros, te garantizo que tienes malestar y no vives bien".

"Los Consejos de Ministros son ricos en los debates"

Sobre las diferencias en Moncloa, Yolanda Díaz ha subrayado que "los consejos de ministros son ricos en debates" y ha puesto en valor que se trata del "primer gobierno de coalición de la historia de España, afortunadamente" en el que "hay posturas diferentes". "Hemos tenido discusiones que no iban por barrios, sino por posiciones políticas. He coincidido en muchísimas discusiones, que no voy a desvelar, con la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera y otros ministros del PSOE no coincidían. Digo esto porque parece que todo es entre bloques y no es así", ha añadido.

"Pedro Sánchez y yo nos llevamos muy bien"

Preguntada por su relación personal con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta segunda ha admitido sin tapujos que su trato es excelente: "Nos llevamos muy bien".

"Me acompañan en las circunscripciones electorales los mejores profesionales de mi país"

Con el objetivo puesto en las próximas elecciones generales del 23 de julio, Yolanda Díaz ha echado la vista atrás para recordar el proceso de escucha: "Si no llegamos a empezar en julio del año pasado, en una semana no hubiera sido posible tener el programa electoral con los mejores equipos de profesionales del país". En este sentido, ha insistido que hoy le acompañan "los mejores profesionales" y ha mencionado, en concreto, el caso de Asturias, donde la formación cuenta con "un profesional sanitario como Rafael Cofiño, que practicó la mejor gestión pública en pandemia".