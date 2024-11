El enfado de Thais Villas con un joven que afirma que Eminem "es viejo": "¡Ya estamos con el edadismo!"

¿Qué referentes tienen los jóvenes hoy en día? Thais Villas visita un instituto de Secundaria para conocer cuáles son sus referentes. Mateo, por ejemplo, afirma que su ídolo es Frank de la Jungla por su amor a los animales. "Es un referente por su valentía y por cómo los ayuda", argumenta. Oliver, su compañero, tiene como referente al jugador de fútbol Rodri. "Es un español muy humilde y va en coches normales", explica.

Inés, que se declara admiradora de Abraham Mateo, cuenta a Thais que le gustaría conocerle. "Fui a un concierto en el que estaba él y me tiré cuatro horas viendo a cantantes que no me gustaban para que luego cantara tres canciones", se lamenta, "pero ahí estaba". Leire, por su parte, admira al grupo Morat. La chica explica que, además de que cantan bien, "no tienen efectos especiales como otros cantantes". "Su voz es su voz y no está hecha por la IA", aclara.

A Héctor le gusta Eminem. "Me gusta mucho el rap", desvela. La reportera le pide al joven que le rapee algo y se anima con un tema del rapero estadounidense, 'The Real Slim Shady'. "Pues me suena...", afirma Thais tras escuchar la canción. "Es muy viejo Eminem", responde Héctor. "¡Ya estamos con el edadismo!", responde Villas.