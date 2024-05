Aldeanovita es un pueblo de Toledo en el que han llevado a cabo una iniciativa para preservar numerosas palabras, actualmente en desuso. Los vecinos han decorado las puertas o las fachadas de sus casas con alguna de estas palabras para que así, no se pierda. Isma Juárez visita el pueblo para conocer un poco más esta iniciativa.

Isma decide dar un paseo por el pueblo con Emilio Recio, guía de este proyecto. Entre las palabras que el reportero encuentra durante su paseo están 'atimbote', que significa "lugar lleno de gente" o 'achorchar', "aplastar, alisar", una palabra que ha gustado mucho a Isma. "¿Por qué crees que he elegido esta palabra?", le pregunta Isma. "Es un complejo de estar 'achorchao'", responde. "No, por qué está a la sombra... con el calor que estaba pasando esta me viene muy bien", responde Isma.

Emilio explica que los vecinos solo pagan ocho euros por escoger su palabra preferida y colocarla en su casa. Isma pensaba que eran ocho euros por letra. "Si tuviera que poner una, pongo una que tenga una sílaba", responde el reportero. Isma le cuenta que él pondría 'ox'. "Esa palabra la se yo del Scattergories", le explica a Emilio. "Tú es que eres como Don Quijote, decía que el que lee mucho y anda mucho, sabe mucho y conoce mucho". "Tú eres un Don Quijote cualquiera, y, en este caso, de las letras maravilloso", añade Emilio.

El reportero conoce a otros dos vecinos del pueblo, Domingo y Santiago, que le cuentan las palabras que tienen en su casa. Santiago le explica que el tiene puesta 'sacudiol', que hace referencia a un palo que tiene un trapo en la punta para quitar las telarañas".