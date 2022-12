"¿Por qué en las agresiones machistas el foco siempre está puesto en las mujeres?"

Sandra Sabatés se desplaza hasta el pico de la mesa de El Intermedio para reflexionar sobre la violencia machista: "Recriminar a una víctima que después de la agresión intente seguir una vida normal es una manera de culpabilizarla, al tiempo que parece un intento de rebajar la responsabilidad de los presuntos agresores".

Ni una coma al discurso de Cristina Almeida tras la sentencia de 'La Manada'

La abogada Cristina Almeida ha mostrado su profunda repulsa a la sentencia de 'La Manada' que no considera que haya violación. En Al Rojo Vivo ha insistido muy contundente en que "el consentimiento es muy sencillo, es decir sí quiero" y en que la sentencia es "un atentado a las mujeres".

"Basta de educarnos a nosotras en el miedo; eduquemos al hombre en el respeto"

"Aunque no te hayan dejado marcas y no te hayas podido defender, no es abuso sexual, es violación", afirma la actriz y escritora Leticia Dolera, que defiende que se empiece a hablar de 'relaciones deseadas' más que de 'relaciones consentidas'. "Se nos juzga a nosotras. Es hora de educar a los niños, adolescentes y hombres en el respeto", añade.