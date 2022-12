El Intermedio presentó la "pelea de gallos" entre Pablo Casado y Albert Rivera con un rap escrito por Álvaro Carmona. Recordamos las mejores frases del espectacular vídeo:

Casado, Rivera, la derecha espera a su nuevo líder. Rivera, Casado, dos hombres y un mismo destino, y un mismo programa, y un mismo look, y un mismo objetivo: destruir al buenismo.

Somos dos caras de la misma moneda para ocupar le trono de la derecha, somos gemelos como 'Zipi y Zape' si ellos repudiaran a los inmigrantes. Dos mandatarios extraordinarios que quieren devolver a África al Aquarius. Un par de chicos malos, jóvenes y listos, neoliberaes luchando contra el buenismo.

Aquí llega Casado, el nuevo líder del PP, tiré el muro de Berlín y me enfrenté a un tanque Tiananmen. Rivera, vengo lanzado, es mejor que te apartes, defiendo el derecho a la vida, pero a ti voy a matarte. Aznar me prefiere y sé que eso te fastidia. Tus gafas de españolidad no te dejan ver la realidad, soy más joven y más guapo y presido un partido de verdad".

Abrid paso, llega Rivera, el único líder de la derecha. Eres una copia mía del todo 100, tú eres Mónica y yo soy 'Pe'. Vas a pisar menos la Moncloa que la Rey Juan Carlos. La mayor similitud que tenemos los dos es que en secreto votaríamos a Vox.

