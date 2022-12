LOBBY IS IN THE AIR

El diagnóstico de Wyoming al lobby farmacéutico: "Le falta sensibilidad y mi tratamiento para que la recupere es ver tres veces al día 'Amélie'"

El Gran Wyoming asegura en El Intermedio que al lobby farmacéutico le "sobra inteligencia" para crear fármacos pero "le falta corazón" para dárselos a quienes más lo necesitan. Para que recuperen la sensibilidad es necesario que vean antes de dormir "la filmografía completa de Jennifer Aniston".