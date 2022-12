"Las mujeres también tienen que estar en los puestos de opinión": la entrevista completa a Soledad Gallego-Díaz en El Intermedio

La directora de 'El País', Soledad Gallego-Díaz, visitó El Intermedio para hablar con Sandra Sabatés en Mujer tenía que ser. Ha sido la primera mujer que ocupa ese cargo en el periódico y contó cómo vivió el periodismo desde sus inicios. Aseguró que fue "la curiosidad" la que le animó a meterse de lleno en esta profesión.

"¿Y a usted qué le importa?": la respuesta de Soledad Gallego-Díaz ante la pregunta machista de un director sobre su posible maternidad

Además, Gallego-Díaz habló con Sandra Sabatés sobre el machismo que ella misma vivió en el mundo del periodismo durante su carrera: "Un director me dijo que no me iba a dar una plaza por si me quedaba embarazada".

Soledad Gallego-Díaz y la exclusiva del siglo en España: el día que publicó el borrador de la Constitución del 78

Pero la periodista siguió adelante y tuvo varios reconocimientos, entre ellos, la exclusiva de la Constitución en 1978. La directora de 'El País' aseguró que tanto ella como José Luis Martínez y Federico Abascal recibieron muchas críticas por publicar el borrador de la Constitución Española de 1978, pero apuntó que la misma gente que se enfadó por aquella exclusiva les acabó dando la razón años después.

Soledad Gallego-Díaz confesó cuál es la noticia que más le gustaría dar al mundo

Sobre el tema de la Constitución, la primera directora de 'El País', Soledad Gallego-Díaz, destacó a Sandra Sabatés en Mujer tenía que ser que España "tiene una Constitución con un estructura democrática impecable" aunque se tenga que mejorar algunas cosas.