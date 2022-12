La crítica reflexión del escritor Eduardo Mendoza sobre los políticos en España: "No quieren arreglar nada, sino aprovecharse"

Gonzo entrevista en El Intermedio a Eduardo Mendoza, un referente intelectual. El exitoso escritor destaca que no ve "a la España de 2018 con entusiasmo", por lo que, incluso, confiesa sentirse estoy "contento de estar lejos". "No me gusta nada cómo están las cosas aquí, lo que sucede no es tan grave, sino la forma en la que estamos planteando la convivencia", señala el escritor.