Eduardo Mendoza, sobre la exhumación de Franco: "Llevarse los huesos o hacer un caldo me parece bien"

El escritor ha analizado con Gonzo en El Intermedio la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Eduardo Mendoza cree que es un buen paso, pero asegura que "lo importante es pensar quién fue", si era el "instrumento de algo que forma parte de nuestra sociedad". Y es que, si fuera así, "llevándonos los huesos a otro sitio no nos vamos a llevar la médula de los huesos".

El exitoso escritor, Eduardo Mendoza, destaca además que no ve "a la España de 2018 con entusiasmo", por lo que, incluso, confiesa sentirse "contento de estar lejos". "No me gusta nada cómo están las cosas aquí, lo que sucede no es tan grave, sino la forma en la que estamos planteando la convivencia", señala el escritor.