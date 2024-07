¿Se pagan muchos o pocos impuestos en España? Con esta pregunta salió Thais Villas a la calle en una pasada temporada para debatir con los ciudadanos en 'Hablando se enciende la gente'. "Los que pueden, se evaden de pagarlos porque se saben las leyes y yo que soy separada y tengo una hija y gano poquito, pago muchos impuestos a comparación de la alta sociedad", lamentó una mujer sobre los impuestos.

Por su parte, un joven defendió que en Francia se pagaban más impuestos, como el de la Televisión, a lo que la mujer contestó en el debate: "En Francia hay más ayudas y Francia ha salido a la calle porque está hasta el moño y luchan por lo que tienen que luchar porque este sistema no funciona". "Siempre los mismos no podemos pagar y luego la gente se rebela", insistió la mujer.

Por otro lado, un chico afirmó que "en España se pagan pocos impuestos", pero, sin embargo, recordó: "Al final, quienes no podemos irnos a Andorra con un millón de euros somos los que terminamos pagando los impuestos, que luego los grandes capitales se van a Panamá". "Que se pongan los impuestos a renta", insistió el hombre, que realizó esta reflexión: "La gente que tiene mucho más dinero y vive muy por encima de la posibilidad normal, tienes que poner más". Además, el hombre, que afirmó haber visto en la calle Serrano una botella en un escaparate que valía 23.000 euros, señaló que "quien se puede pagar eso, puede pagar más impuestos".

En ese momento, otro hombre le interrumpió para realizarle una pregunta: "¿A ti te parece bien que se paguen las cosas varias veces?". "A mí me parece muy bien", afirmó rotundo el chico, que respondió: "¿Que yo sin comerlo ni beberlo me hago millonario porque se muere un abuelo?, ¿de dónde viene ese dinero?". "¿Ese dinero de quién era?", preguntó el otro hombre al chico, que le respondió que "el dinero era de los trabajadores que se les quitaba la plusvalía".

"No, el dinero era de tu abuelo, que se lo curró", respondió el hombre al chico, quien insistió: "600.000 euros no vienen trabajando, señor". "Las grandes fortunas no vienen del trabajo, vienen del capital", recordó el chico en el vídeo principal de esta noticia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.