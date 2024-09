Cristina Gallego se convierte en Isabel Díaz Ayuso para desvelar cómo piensa ayudar a los opositores venezolanos que están en España. Como adelanta Wyoming, "es una medida más contundente". 'Díaz Ayuso' le cuenta a su asesor que la única solución que se le ha ocurrido es "declararle la guerra a Nicolás Maduro". "Les atacaremos por Tierra, Mar y Aire con las Fuerzas Armadas Madrileñas de Ayuso, la FAMA", explica.

"Es el ejército más temible que ha tenido España desde los tercios de Flandes", argumenta la 'presidenta de la Comunidad de Madrid, "pero estos son mucho mejores porque como los he formado yo llevan tercios de cerveza fría que se te suben a la cabeza y no conoces".

Debido a que Madrid no tiene su propia policía autonómica, mandaran a los controladores de parquímetros ya que "si dominan la zona azul podrán dominar la zona roja venezolana". El asesor apunta que si hay heridos la comunidad no está preparada para eso debido a las largas listas de espera. "¿De dónde va a sacar más unidades para la FAMA?", pregunta. 'Ayuso' también tiene una solución: "Llama a Nacho Cano y que mande bailarines de Malinche. Y dile que tampoco hace falta que les haga contrato, como mucho pues un taparrabos antibalas".

Además, también ha contado cuál es su ataque por mar: "No atacaremos por mar, atacaremos con mar... Miguel Ángel Rodríguez". "Será nuestra arma de destrucción masiva, le mandaremos en coche a Venezuela, ¿se te ocurre algo más peligroso que Miguel Ángel Rodríguez al volante acercándose al gobierno de Maduro?".

'Ayuso' tiene ya decidido quién va a dirigir la FAMA. Aunque inicialmente había pensado en José Luis Martínez-Almeida, ha decidido que sea su asesor. "No, es imposible, si no he hecho la mili, estoy atascado en la primera misión del 'Call of Duty'", responde él. "No, eres perfecto, ¿te acuerdas que el otro día pediste un ascenso, pues te asciendo a capitán general de la FAMA", responde ella.