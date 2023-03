Isma Juárez visita el Mobile World Congress para saber si en este evento, uno de los más importantes del mundo en el sector de la tecnología, se aprovecha para hacer negocios o para salir de fiesta a costa de la empresa.

El reportero de El Intermedio ha podido hablar con algunos de los asistentes, como un hombre de Costa de Marfil al que reta a dejarle su teléfono móvil durante 10 minutos: "No es una trampa para robarte", bromea Isma. También entrevista en el vídeo sobre estas líneas a una mujer que asegura que el rey Felipe VI, Pedro Sánchez y Pere Aragonès estuvieron en su stand, si bien señala que el monarca "No me dijo nada, no me coqueteó".

Además, conversa con una chica que tiene un stand de café que le da consejos de belleza y con el CEO de una empresa que le asegura que ayer salió de fiesta y que los momentos de perreo "son los mejores" para hacer negocios.