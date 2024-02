Yolanda Díaz estuvo el pasado viernes en El Vaticano visitando al Papa Francisco. La vicepresidenta segunda abordó con el pontífice temas como las desigualdades o la crisis ambiental. Ambos mostraron buena sintonía según se desprende de las imágenes que se han publicado. Cristina Gallego y Raúl Pérez visitan El Intermedio para ponerse en la piel de la vicepresidenta y el Papa para mostrar qué paso en una reunión que mantuvieron.

La vicepresidenta del Gobierno lanza el primer dardo al Papa nada más reunirse con él. "Hay que ver qué bonito tiene esto, padre, como da de sí el cepillo", le dice. Y añade: "Tiene usted suerte de que no hay venido buscando votos, porque el de pobreza no lo veo por aquí".

"Aflojá, por favor", le responde el Papa. "Tenés que seguir guerrera, pero no conmigo", añade. "Qué se yo, de los enemigos de la mujer, de los gays, de los inmigrantes... me refiero a la ultraderecha, no te vayas a confundir con la iglesia", expone el pontífice. "Tranquilo, Francisco, usted sabe que yo no tengo ningún problema con la iglesia, si acaso con Iglesias", responde ella.

Yolanda pregunta al papa sobre si cumple con el convenio colectivo. El pontífice expone que no está dado de alta y que no sabe el número de horas que trabaja. "Debería saber que como Papa trabajador que es tiene usted derecho a una reducción de jornada por cuidado de menor, aunque no sé si podrá acogerse a ella, el niño que tiene usted tiene más de 2.000", responde Díaz.