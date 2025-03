Dani Mateo y Wyoming 'bailan' el último discurso de Pedro Sánchez: "¡Eres un put* desastre!"

Dani Mateo visita El Intermedio con una propuesta para el Gran Wyoming: bailar. "¿Cuánto llevas aquí sentado?", pregunta. "Voy a hacer 20 años", responde él. "Vengo a ayudarte a hacer tus 10.000 pasos diarios que no estás llegando ni a diez", anuncia.

El colaborador proponer al presentador bailar el nuevo hit del PSOE "sobre el pacto de Mazón con Vox". Mateo pide a Wyoming que se ponga de pie y que se deje llevar. Entonces, comienza a sonar el último discurso de Pedro Sánchez musicalizado.

"Resumo en tres palabras el proyecto de Feijóo", se escucha mientras el presentador y el colaborador bailan agarrados. "Suficiente, Dani Mateo", le dice Wyoming. "No me sigues", responde él. "¡Cómo te voy a seguir si eres un pu** desastre", responde el presentador. Aunque Mateo le pide que suelte "la cadera" no consiguen coordinar su baile.