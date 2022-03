Dani Mateo ha sorprendido en el inicio de El Intermedio como sustituto de Wyoming, en casa con COVID, durante el monólogo de apertura: "Estoy muy contento porque estoy viviendo el sueño de cualquier cómico, he presentado el programa de la hora de comer y ahora el de la hora de cenar. Me he convertido en el presentador gluten".

"Nadie dijo que ser cómico fuera fácil, pero podría ser peor, podría tener a Will Smith entre el público", comenta Dani Mateo que, en este atípico comienzo del programa, ha reflexionado sobre el tema del día: la bofetada de Will Smith a Chris Rock durante la gala de los Oscars. "Pegarle a alguien por un chiste es una barbaridad", ha continuado el hoy presentador del programa que ha destacado la "intransigencia" en Estados Unidos: "Aquí cuando no nos gusta un chiste, lo denunciamos a la fiscalía", destaca Mateo en el vídeo sobre estas líneas poco antes de que Cristina Gallego entre en escena con una mano gigante y actitud hostil.