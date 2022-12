Wyoming, sobre la libertad de expresión: "No tiene sentido que ahora haya más condenas por enaltecimiento del terrorismo que con ETA"

El Gran Wyoming analizó en El Intermedio el informe de Amnistía Internacional en el que se señalaba la 'ley mordaza' como un ataque directo a la libertad de expresión: "A mí no me callarán, españoles, podéis estar tranquilos, no hay ley que pueda callar a este humilde presentador".

Dani Mateo y las lagunas del Tribunal de Estrasburgo sobre quemar fotos del rey: "Nada puede frenar la libertad de expresión"

Dani Mateo analizó también la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que condenaba a España por condenar a manifestantes que quemaron fotos del rey, pero "¿qué pasa si usamos la foto del rey Carlos II para envolver una palometa fresca o si se tritura una foto de Bárbara Rey?".