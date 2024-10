Nicolás Maduro ha sorprendido en su programa 'Maduro+' cantando y bailando una canción sobre Venezuela compuesta por el tiktoker Michelo. "De pequeño se cayó en la marmita del fiestote", afirma Dani Mateo.

Y es que el presidente de Venezuela aprovecha cualquier oportunidad para marcarse unos pasos. "El lema de Chávez era 'patria, socialismo o muerte' pero el de Maduro es 'no me toques las palmas que me conozco'". El venezolano tiene un amplio repertorio de bailes como el del pollito, "que tiene mucho éxito en las guarderías, los viajes del Imserso y en el Kentucky Fried Chicken", afirma Dani.

"Y como caribeño domina la salsa", añade el colaborador. "¡Qué arte, qué ritmo, qué gozadera! El presidente venezolano incendia la pista, echa fuego por las caderas... normal que tenga a la oposición así de quemados", argumenta Dani.

Pero la gran especialidad de Maduro, como desvela Mateo, es el baile de los puñitos. "Con esto se podría bailar hasta un grande éxitos de Ismael Serrano", comenta Dani. Y es que el baile de los puñitos del venezolano pega con todo, como demuestra Dani, que lo combina con 'El auto de papá' demostrando que es el baile perfecto. "Podrá dudar de su legitimidad para liderar un país pero nunca para liderar una conga", concluye el colaborador.