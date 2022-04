En sustitución de Wyoming, Dani Mateo ha sido el en encargado de recibir el 'baño de realidad' de Andrea Ropero en el que los espectadores corrigen los errores y gazapos cometidos por El Intermedio.

En esta ocasión, la cuestión ha girado en torno a la masa madre o, como dijo el presentador 'interino' del programa, 'levadura madre': "Levadura madre que te parió a ti...Tu en el confinamiento no hiciste pan, ¿verdad?", indicaba el tuitero en un mensaje que Mateo no ha dudado en responder, en primer lugar afirmando que lo hace "por respeto a Wyoming, me he comprometido a meter la pata cada dos o tres minutos" y en segundo confirmando que no se dedicó a la panadería casera: "y menos mal, porque aún sin pan subí dos tallas". Puedes ver este momento en el vídeo sobre estas líneas.

El amuleto de Wyoming que usa Dani Mateo

En este vídeo de El Intermedio, el presentador reconoce que tiene un amuleto de El Gran Wyoming que le da mucha confianza para enfrentarse a cada directo del programa.