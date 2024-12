Dani Mateo reacciona al enganchón entre senadores del PP por Aldama y la caza: "Si no es su compañero, le pega un perdigonazo"

La cacería de Víctor de Aldama con la Guardia Civil, el FBI y la CIA "hoy ha reventado al PP". Así lo afirma Dani Mateo, que analiza el enganchón entre senadores del Partido Popular durante la declaración de Francisco José Vázquez, el coronel de la Guardia Civil que condecoró al comisionista.

En plena comparecencia del coronel, José Antonio Monago le preguntaba si en aquella cacería habían "matado piezas", mientras el presidente de la comisión, el también popular Eloy Suárez Lamata, le pedía "reconducir la pregunta". "Como todo el mundo sabe, nacer en Extremadura te convierte automáticamente en un experto en caza como Monago", comenta Dani en el vídeo sobre estas líneas, donde asegura que "porque era su compañero de partido, que si no le pega un perdigonazo".

No contentos con esto, un tercer senador del PP, Juan José Sanz Vitorio, se unía a la trifulca, intercambiando con el presidente de la comisión apelativos como "descentrable" o "impertinente". "Si tenían este ambiente en el Senado, no me imagino la cena de empresa del PP estas Navidades", reacciona Wyoming.