El coronel Vázquez justifica la medalla a Aldama y resta importancia a las imágenes disparando: "Pidió pegar unos tiros"

El coronel de la Guardia Civil que condecoró a Víctor de Aldama, Francisco José Vázquez, ha defendido ante la comisión del 'caso Koldo' en el Senado que cuando le otorgó aquella medalla "en absoluto" tenía conocimiento de las presuntas actividades ilícitas del empresario, a quien la UCO considera el "nexo corruptor" de la trama. En cambio, ha justificado que entonces "concurrían" circunstancias para imponerle ese reconocimiento a "un ciudadano en el 2022". "No estamos en el 2022, desde luego", ha recalcado.

También se ha referido a las polémicas imágenes del presunto comisionista realizando prácticas de tiro junto a una unidad de élite de la Guardia Civil: una actividad, ha asegurado, que "no es tan extraordinaria" y en la que, según ha admitido, Aldama pidió "pegar unos tiros" y se le permitió.

Durante su intervención de este martes, el coronel ha justificado la medalla a Aldama -y las "palabras efusivas" que el mismo le dedicó al entregársela- en el contexto en que se produjo esa condecoración, además de por asuntos en los que no ha querido entrar, esgrimiendo la cautela profesional, porque el empresario "había contribuido en beneficio de alguna actividad promocionada por la Guardia Civil".

En concreto, Vázquez ha citado "una carrera popular para recogida de fondos para la investigación de enfermedades raras" y también ha explicado que Aldama puso "la recaudación de un partido de fútbol organizado por él" a disposición de la familia de un guardia civil que tenía una hija de tres años enferma de leucemia.

La relación de Aldama y la Guardia Civil

El coronel, a su vez, ha confirmado que Víctor de Aldama tenía relación con la Unidad contra el Terrorismo Internacional que él dirige desde finales de 2017 o 2018. Una colaboración, ha asegurado, que a día de hoy "ha cesado" y que ha querido desmarcar de las presuntas actividades ilícitas de Aldama y de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos.

"Una cuestión es el itinerario concreto de la colaboración o la relación que el señor Koldo García o el señor Víctor de Aldama han tenido con el servicio y otra muy diferente es todo aquello que puedan evocar en un ámbito de conductas atípicas", ha incidido Vázquez, que también ha confirmado que Koldo tuvo que ver en la incorporación de Aldama como colaborador.

Según su relato, no ha vuelto a encontrarse físicamente con Aldama "posiblemente" desde 2023 y tampoco ha hablado con él desde que estalló el caso Koldo. La propuesta de condecorarle, ha explicado, vino promovida desde el "departamento a cargo del comandante Rubén Villalba", agente que está imputado por su papel en la trama. Sobre él ha asegurado que no tuvo "absolutamente ninguna sospecha" casi "hasta el día de su detención".

Explicaciones sobre las prácticas de tiro

Por otra parte, el coronel Vázquez ha reconocido que coincidió con Aldama en una caceríaa la que también asistieron agentes extranjeros y en un evento en La Rioja del que han trascendido imágenes del empresario disparando con un fusil de asalto.

Tanto este evento como la cacería, ha sostenido, entran dentro de "relaciones ordinarias" de "conciliación" con aliados y colaboradores de la Guardia Civil y en ellos hubo "participación de servicios extranjeros". "Son actividades que intentan buscar elementos de conciliación con nuestros aliados y aquellos que cooperan en la seguridad del país, que luego se instrumentalice a través de terceras personas…, pero es el único nexo de conexión que existe", ha defendido.

Preguntado acerca de si es normal que participen civiles en actividades como la de La Rioja, Vázquez ha negado que fuera un acto de instrucción: "No parece muy plausible que sea un acto de instrucción de un señor con mocasines y pantalón vaquero y camisa", ha argumentado. "Es cierto que estaba allí", ha admitido no obstante, aunque ha insistido en que "la actividad no estaba asociada a él" y que se produjo "en el marco de su presencia como particular en un curso de verano organizado con una universidad".

"Nos refirió su interés por pegar unos tiros aprovechando que estábamos haciendo esa actividad y, miren, se le concedió", ha reconocido el coronel, que ha incidido en que Aldama "era una persona de la que se conocía su pasión por este tipo de armas" y disponía de licencia, por lo que los agentes a cargo de la actividad en cuestión no consideraron que implicase "ningún tipo de peligrosidad". "Se hacen cursos destinados a periodistas, diplomáticos… no es una actividad tan extraordinaria", ha remachado.