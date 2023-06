"Se acabó con tanta amargura y mala leche", recrimina Dani Mateo a El Gran Wyoming nada más entrar en plató, y le dice que vive "en una primavera eterna siempre con alergia". Y eso que empezó este jueves el verano. Sobre todo, para el PP, que este jueves ha presentado su nuevo lema de precampaña 'Verano azul' y para la que han escogido a Borja Semper.

Una presentación playera a la que solo le ha faltado "un detallito sin importancia", observa el colaborador, "una playa de verdad". Pero lo que más llama la atención de Dani Mateo es el "golpe de calor o insolación" que le ha debido dar cuando le han preguntado por las cesiones del PP a favor de Vox: "No vamos a acceder al poder a cualquier precio", aseguraba el popular, que defendía que no se iban a convertir en algo que no son.

"No van a acceder a cualquier precio para convertirse en algo que no son", repite Dani Mateo, que se pregunta "qué quiere decir esto": "¿Qué cuando aceptan ocultar la violencia de género dentro de la intrafamiliar o retiran la bandera LGTBI no es porque les obligue Vox, sino porque ellos ya son así?". "Creíamos que el PP era otra cosa", sentencia su discurso.