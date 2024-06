Dani Mateo analiza los motivos que ha dado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, perteneciente al Partido Popular, sobre los motivos que le han llevado a no poner este año en la fachada del Consistorio la bandera LGTBI+.

"El Ayuntamiento de Valencia no pone banderas en el balcón, pero no por el Día del Orgullo, no lo pone el día del ELA, ni del Alzheimer, ni el día del Cáncer", argumenta la edil valenciana. Ante estas declaraciones, Dani Mateo explica los verdaderos motivos que hay detrás de la decisión de la popular.

"¿Lo habéis pillado? No se ponen banderas de días de enfermedades... ¿Qué pasa? ¿Qué se van a curar por poner una bandera de colores?", comenta en tono de broma el colaborador. Asimismo, añade que tras escuchar las palabras de María José Catalá se ha empezado a sentir mal, y entonces ha preguntado a Wyoming: "¿Crees que estoy gravemente homosexual?".