"Wyoming, deja de dar lecciones a los socialistas y de decirles lo que tienen que hacer, que eres El Gran Wyoming y no Felipe González", destaca Dani Mateo, que analiza en el vídeo principal de esta noticia el polémico caso de Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos que ha sido detenido acusado de un presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia.

"Tranquilos porque Koldo ya no está en el PSOE", afirma el periodista en el plató de El Intermedio, donde explica que "no es que haya dimitido ni le hayan echado de forma fulminante". "El PSOE ha echado a su mujer, pero a él no porque él ya no era afiliado al no haber pagado sus cuotas", detalla Dani Mateo, que ironiza sobre el exasesor de Ábalos: "Menudo figura".

"Claro, ¿para qué quería él seguir afiliado?, si para él el carnet del PSOE era más bien una tarjeta de crédito, solo la usaba para sacar dinero", destaca Dani Mateo, que continúa: "Bueno, como una tarjeta de crédito pero mejor, porque él no pagaba comisiones, las recibía".