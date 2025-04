Dani Mateo explica el plan de rearme de Pedro Sánchez. "Lo más importante es que no lo parezca"

El Gobierno ha anunciado que este año destinará el 2% del PIB a Defensa y Seguridad y, para ello, ha aprobado una inversión 10.471 millones de euros. Dani Mateo visita El Intermedio para explicar en qué consiste este plan que, como adelanta, "lo más importante es que no lo parezca".

El colaborador destaca que Sánchez, en lugar de utilizar el término rearmen, habla de "un plan industrial y tecnológico para la seguridad y la defensa". "¡Qué diferencia! ¡Por favor!", afirma Mateo, "¿a vosotros esto os suena a rearme? Porque a mí me suena a algo que ha escrito ChatGPT", añade.

Dani destaca, además, que en el mismo "ni siquiera hay armas". Sánchez utiliza el término "instrumentos de defensa y disuasión" en lugar de armas. "¿Eso son armas?", pregunta Dani, "a mí eso no me suena a misiles, como mucho, a una bomba fétida".

Mateo expone que el plan español no es atacar, "en todo caso que no nos ataquen". Y es que Sánchez ha afirmado que esos equipos "no son para atacar sino para disuadir a aquellos que puedan estar pensando en atacarnos o en atacar a Europa". "Ah, que no son para atacar, malpensados... básicamente, va a ser la versión, un poquito más cara, de colgar unos cds para espantar a las palomas", comenta Dani.

El presidente también ha anunciado que estamos "ante un cambio de era, en un contexto geopolítico y tecnológico en plena ebullición con esta crisis securitaria". "Tenemos el contexto haciendo chup chup y, lo mismo, se nos quema...", comenta Dani. "Ya lo veis, Sánchez es el político que mejor domina las metáforas", concluye Mateo, "bueno, el segundo, aún recuerdo cuando Ábalos decía que iba de viaje con su comité de asesoras".