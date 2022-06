Para repasar la actualidad internacional, El Gran Wyoming presenta en El Intermedio al corresponsal del programa en Washington: "Si en Al Rojo Vivo tienen a 'Nanísimo', nosotros no somos menos y tenemos a 'Danísimo'". "Me he desplazado hasta la capital de EEUU para hablaros de un español que lo está petando muy fuerte por aquí y no es el chef José Andrés, aunque también está acostumbrado a los cuchillos", afirma Dani Mateo.

Y es que el corresponsal explica que Pablo Casado se desplazó hasta allí para acudir a la reunión que celebraba Bilderberg. "Una cita anual a la que suelen acudir los 100 personajes más influyentes del planeta y por lo que sea este año también invitaron a Pablo Casado", afirma Dani Mateo, que explica que es que "hace tiempo" que la mente del exlíder del PP está en EEUU: "Eso explica que usara tantos anglicismos". En el vídeo principal de esta noticia, 'Danísimo' repasa todos estos anglicismos de Casado cuando todavía era líder del PP.