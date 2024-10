Dani Mateo afirma que ha encontrado una nueva utilidad a los tapones de las botellas que llevan los tapones unidos: "No solo son buenas para el medio ambiente sino también para conseguir un objetivo mucho más necesario, detectar cuñados".

Y es que, como explica Dani, Mariano Rajoy no es el único indignado con la normativa europea para los tapones. Santiago Abascal durante un mitin no dudó en criticar las botellas afirmando que era una normativa más para que alguien se enriqueciera. "Alguien se está beneficiando con esto de los taponcitos, y yo sé quien es", afirma Dani, "los menores no acompañados, porque cuanto más hable Abascal de taponcitos menos palos les caen a ellos".

En redes muchas personas personas también se han mostrado críticas con estos tapones. Por ejemplo, Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, aseguraba en su cuenta de Twitter que este invento "es una excelente manera de tener un 99% de probabilidades de que te caigan encima unas cuantas gotas de líquido". "Albiol ha pasado de estar limpiando Badalona a estar limpiándose el agua que le cae por la barbilla".

Y, al igual que el político catalán, Arturo Pérez-Reverte también publicó un mensaje mostrando su enfado con esta normativa. "Cada vez que tengo sed recuerdo que en Bruselas hay un hijo de put* que cada mes cobra un sueldo por complicarme los tapones de las botellas de agua", afirmaba en su tuit. "Ya me imagino su próxima novela, 'El capitán Alatriste contra el malvado conde de Lanjarón'", concluye Dani.