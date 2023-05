Dani Mateo interrumpe a El Gran Wyoming en El Intermedio para recordarle que "sigue sin llover". Por eso, interpreta una canción para invocar la lluvia para acabar con esta época de sequía.

"Chirimiri, chirimiri, no recuerdo nunca una sequía así", canta, y sigue: "Ni una planta viva va a salir de aquí". "Has querido cantar como si fueras un castrati y no es tu tono", apunta el presentador, pero Dani Mateo aclara que ha querido hacer "un homenaje a Diego El Cigala".

Aunque a Wyoming la canción le parece "horrible", le reconoce el mérito de rimar chirimiri con daikiri: "No veía tanto virtuosismo en la lírica desde que Mecano rimó Nueva Nork con jamón de york". "Voy a estar por aquí hasta que se ponga diluviar. Yo soy como Ayuso, solo salgo si es para meterme en un charco", destaca el colaborador.