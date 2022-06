La expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se ha pronunciado después del batacazo que se pegó el PSOE este pasado domingo en las elecciones autonómicas: "Estoy muy triste, me duele mucho mi partido y me duele mi tierra", confesaba a la prensa.

Pero que le duela su "partido y su tierra" no es "ninguna novedad", destaca Dani Mateo, que ha hecho una recopilación de las numerosas veces que ha recurrido a la expresión 'me duele' en su discurso. "Es que le duele todo", sentencia el colaborador tras ver este vídeo, "su tierra, las noticias, las cosas que pasan, la gente que hace murallas y todos los andaluces. Todos. Los ocho millones doliéndole todo el rato", bromea, para acto seguido compadecerse de ella asegurando que "no hay ibuprofeno que quite tanto dolor".

Y, por este motivo, agradece a su partido que se apiadara de ella y la mandaran a una "casa de reposo o, como ellos lo llaman, el Senado". Puedes ver el análisis de Dani Mateo sobre el discurso de Susana Díaz, en el vídeo que se encuentra sobre estas líneas.

