"Feijóo tiene muy claro que va a llegar a la Moncloa, lo que a lo mejor no tiene tan claro es a quién tiene que echar de allí", afirma Dani Mateo sobre el mensaje "contundente y un poco confuso" que enviaba el líder del PP al presidente del Gobierno durante su debate en el Senado.

"El señor Pedro Sánchez Pérez Castejón de 2019 no votaría al señor Pérez Sánchez Castejón de 2022", comentaba Feijóo en un lapsus que el colaborador de El Intermedio analiza en el vídeo sobre estas líneas, donde recuerda que "no hay elecciones hasta diciembre del año que viene" y que "el señor Pérez Sánchez Castejón no se presenta". "Le recomiendo escribir Pedro Sánchez Pérez Castejón cien veces, vamos, la mitad de veces que pide elecciones anticipadas", sentencia.