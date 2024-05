Hace unos días, Cuca Gamarra cargaba contra Pedro Sánchez desde una rueda de prensa en plena autovía. Un hecho que no pasaba desapercibido para Dani Mateo, que aseguraba que parecía "la secretaria general de la curva": "Aunque ella no diría 'en esa curva me maté yo', sino 'en ese despacho matamos a Pablo Casado'", bromea.

En el vídeo sobre estas líneas, Dani afirma que Gamarra "más que dar un mitin político, jugaba al veo veo": "La España real es la que conduce, hace trayectos, transporta cosas, para en el arcén para cambiar una rueda, la que dice 'mira, ahí hay camiones aparcados, eso es que se come bien'", ironiza el colaborador de El Intermedio sobre las palabras de la diputada del PP.

Por ello, Dani asegura que "España es para Cuca Gamarra una inmensa carretera, y no le falta razón, porque es una carretera en hora punta y atascada, porque últimamente no paramos de escuchar insultos".