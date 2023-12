Cristina Pardo visita el plató de El Intermedio para, junto a Dani Mateo, conversar con Wyoming sobre las Campanadas 2023 de laSexta que, por tercer año consecutivo, van a presentar. En esta ocasión, la presentadora de Más Vale Tarde asegura que irá "con mi abogada", pues el año pasado Dani "tiró tres pilas gigantes por el balcón y yo creo que dejamos tres muertos".

Un año más, la gran incógnita es cuál será el 'look' de Dani Mateo para las Campanadas, que esta vez se debate entre un elfo, un reno o 0,07, que los espectadores pueden votar en laSexta.com. "¿Para qué sirve este concurso realmente?, porque la gente siempre va a votar lo más humillante", comenta Wyoming, mientras Cristina Pardo elige en el vídeo sobre estas líneas su opción preferida: "Creo que es el que puede dar más juego porque en su casa cada uno puede decidir lo que es", afirma.

La presentadora recuerda que el año pasado, con su disfraz de Freddie Mercury, "un niño me dijo 'te he visto dando las uvas con un paje real'". Sobre qué cenan ese día, Dani Mateo desvela que "nos dan unas cajas que tienen de todo" y que "no siempre estamos sobrios del todo".