La presentadora de Más Vale Tarde Cristina Pardo ha sostenido este martes que a ella "no le sale meterse" con la princesa Leonor ya que le ha tocado nacer "en esta familia". La periodista ha comentado así las fotos que ha distribuido la Casa del Rey en las que se ve a la princesa Leonor vestida de militar con sus compañeros cadetes de la Academia General de Zaragoza durante los ejercicios de montaña y de esquí en el Pirineo aragonés como parte de su formación castrense.

"A esto antes se le llamaba viaje fin de curso, ahora se llama maniobras militares", ha remarcado Iñaki López. "No hemos hecho notar que ella lleva su propio equipo como dicen tantos informativos. Afortunadamente, no hay ningún ujier que le llevara su equipo de combate. Ella sola", ha ironizado el presentador. A esto, Pardo ha señalado: "A mí la verdad, meterme con ella no me termina de salir. Ella ha nacido en esa familia como tú has nacido en tu casa".

Ante las opiniones de los presentes en el plató, la presentadora ha incidido en ello y ha pedido a su compañero pasar a otro tema. "Meterme con ella, todavía no me sale. A lo mejor me sale en algún momento", ha repetido.