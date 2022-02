En los micrófonos de la Cadena SER, Pablo Iglesias ha mostrado ciertas reservas sobre que Yolanda Díaz se lleve todo el protagonismo de Unidas Podemos. En relación a esto, en El Intermedio Cristina Gallego y Dani Mateo se han convertido en Yolanda Díaz y Pablo Iglesias para escenificar una hipotética charla entre el ex vicepresidente del Gobierno y la ministra de Trabajo. En ella, una Yolanda Díaz multitarea (Cristina Gallego) obsesionada con reformar cosas y participar en iniciativas solidarias habla con Iglesias (Dani Mateo) sobre estas declaraciones.

Mientras Iglesias se centra en que dijo "que podías llegar más lejos que yo, y eso que yo creé un fenómeno histórico, y además de La Tuerka, también creé Podemos", Yolanda le pide que deje de usar el término Milagro Yolanda "porque no me queda claro si me apoyas o no". Iglesias asegura estar de su lado, porque "fui yo quien dijo 'Yolanda, te elijo a ti', como si fueses un Pokémon de tipo lucha, de tipo lucha obrera", pero ella le da tres datos para que "deje de tocarle las narices" y le hace un juego mental para ganarse su confianza. En el vídeo sobre estas líneas, puedes ver el resto de la conversación en la que el Iglesias de Dani Mateo hace una divertida reflexión: "Haces más horas extras de las que permite tu reforma laboral".