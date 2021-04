Para entender las excusas que ha puesto el Govern a cuenta del retraso de la vacunación en policías y guardias civiles, Cristina Gallego se pone la bata de científica en el plató de El Intermedio. "Hola, amigos de la Ciencia!", destaca Gallego, que quiere demostrar lo peligroso que puede ser "mezclar elementos inestables que no tienen nada que ver entre sí". Por ejemplo, la vacunación de Cataluña, con independentismo, mala gestión y amenazas.

pues que se producen declaraciones públicas como el secretario de Salud Pública de Cataluña, Josep Maria Argimon, que afirma que para vacunar a guardias civiles retrasará las vacunaciones a gente mayor. "Es que no se trata de elegir entre un policía y un señor mayor de Terrasa, esto es un proceso de vacunación no el Tinder", responde tajante Cristina Gallego. Pero este no es el único caso, Gallego también contesta al tuit de Carles Puigdemont en el que critica la vacunación a la Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña. "¿Qué tiene que ver el 1 de octubre con el proceso de vacunación, que es igual en toda España?", se pregunta Gallego sobre "la película que se ha montado en la cabeza" el expresident. Puedes ver su respuesta completa en el vídeo principal de esta noticia.

