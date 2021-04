Cristina Gallego trae hasta El Intermedio el 'curso para reventar un debate político cuando no tienes nada que aportar a la política', creado para quienes tengan "un partido político cuya campaña se basa en crear miedo echándole la culpa de todo a los extranjeros".

Un curso en el que la colaboradora de El Intermedio expone las lecciones que deberás aprender si cumples los requisitos. Así, hay diversas lecciones: desde echar a tu oponente hasta poner en duda la objetividad de la moderadora pasando por duras faltas de respeto. "Ahora todo el mundo pensará que si no has propuesto ninguna medida no es porque no las tengas, es porque la moderadora es una activista radical amiguita de Podemos", ironiza Cristina Gallego.

El análisis de Gallego sobre el pin parental

Cristina Gallego presenta el "plan de estudios anti adoctrinamiento sexual para niños de 0 a 6 años" con el que ironiza sobre "la vuelta a la carga de Vox" para implantar el pin parental. Puedes verlo en este vídeo de El Intermedio: