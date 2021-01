"¡Qué fácil es decir que Cristina Cifuentes es mala estudiante sin saber lo que hay detrás!", destaca Cristina Gallego, que afirma desde el plató de El Intermedio que "estaba en un entorno poco favorable para el estudio". Y es que la colaboradora repasa las declaraciones de la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid en el juicio sobre su máster. Cifuentes ha reconocido que no presentó el TFM y ha asegurado que desconoce dónde se encuentra guardado.

"Sacaos un master vosotros en medio de tantas mudanzas", destaca Cristina Gallego, que afirma que "el drama" de Cifuentes no acaba ahí, y es que "además de un mal entorno, Cifuentes ni siquiera contaba con el material necesario para hacer los deberes en condiciones". "No tenía ordenador se lo tenía que quitar a su hija", resalta Gallego, que señala que ve un pequeño problemilla que podría hacer tambalear la versión de Cifuentes: la versión de la Cifuentes de hace dos años que aseguraba haber defendido su trabajo de fin de máster, algo que ahora reconocer no haber hecho.

Las cuatro lecciones del 'verdadero' máster que imparte Cifuentes

Cristina Gallego explica en este vídeo de El Intermedio las cuatro "mentiras" de Cristina Cifuentes cuando fue pillada "falsificando" su máster en la URJC, y que ahora son cuatro lecciones fundamentales para quienes deseen hacer lo mismo.