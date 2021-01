Cristina Gallego explica en El Intermedio el verdadero motivo que llevó a Cristina Cifuentes a "falsificar" su máster: quería ser profesora para enseñar a todos su verdadero máster: 'qué decir cuando te pillan falsificando un máster'.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid tiene cuatro pasos infalibles para aprobar el máster que 'imparte': negar la mayor y la menor, ponerse creativa si te apabullan a preguntas, echar la culpa a un fallo informático si el trabajo sigue sin aparecer y, sobre todo, la última: los medios siempre te tienen manía. Cristina Gallego los detalla en El Intermedio.

Pero si os ha gustado este máster no dudéis en acudir al siguiente curso de la profesora Cifuentes: 'cómo pasar de destrozar tu carrera a destrozar las pistas de baile'. Y es que Iván Lagarto creó para El Intermedio el 'hit' definitivo: 'No me voy, me quedo'.