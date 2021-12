Cristina Gallego se convierte en Isabel Díaz Ayuso y Dani Mateo en su asesor para imitar cómo habría reaccionado la presidenta madrileña al leer el libro de Mariano Rajoy. "¿Lista para ir a la presentación del libro de Mariano", le pregunta su asesor, a lo que la presidenta madrileña contesta que no entiende lo que está leyendo. "No lo entiendo, llevo ya dos páginas y no me ha mencionado todavía, debe de ser cosa de la censura del Gobierno bolivariano", afirma Ayuso.

"Rajoy solo la nombra dos veces en el libro", le informa su asesor, ante la sorpresa de Ayuso, que pregunta si quiere decir dos millones. Antela negativa, la presidenta madrileña quiere saber qué dice de ella. "Esto es indignante, no entiendo nada, pero es Rajoy no se le entendía cuando hablaba, no se le va a entender cuando escribe".