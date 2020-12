Los primeros pacientes han llegado ya al nuevo hospital de pandemias de Isabel Díaz Ayuso. La propia presidenta, interpretada por Cristina Gallego, se ha acercado al nuevo centro a interesarse por el estado de sus "enfermitos favoritos".

Sin embargo, el paciente (Dani Mateo) no está muy convencido, ante la falta de equipamiento y personal sanitario. Por ello, Ayuso-Gallego le ha mostrado una ventaja importante del Zendal: su wifi gratis. "Al no tener médicos, tú ya buscas en Internet lo que tienes y te curas, así ahorráis tiempo y no me obligáis a secuestrar sanitarios de otros hospitales", ha argumentado.

Pero el paciente-Mateo finalmente ha optado por abandonar el hospital, con gotero y todo. "Se va andando, ¡lo he curado! Dios mío, ¿por qué me has hecho tan especial y todopoderosa?", ha celebrado la presidenta madrileña.

Ayuso 'enseña' a Wyoming el nuevo hospital

Isabel Díaz Ayuso (Cristina Gallego) ya dio un tour exclusivo del Zendal al Gran Wyoming, en el que le explicó las bondades del nuevo hospital, aunque no respondió a su pregunta sobre los quirófanos del centro. "No sé de qué me habla, tampoco sé para qué sirve", respondió.