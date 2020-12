El Gran Wyoming se pone la bata de médico para descubrir cómo es por dentro el hospital Enfermera Isabel Zendal. Isabel Díaz Ayuso, interpretada por Cristina Gallego, le 'explica' todas las bondades que tiene el hospital de pandemias, como "un terreno para dar paseos, unos almacenes para guardar cosas y centenares de camas."

Sin embargo, preguntada por los quirófanos dice: "No sé de qué me habla, tampoco sé para qué sirve". También desconoce que en su nuevo hospital no hay termómetros, PCRs, ni personal de seguridad. A pesar de ello, la presidenta autonómica se muestra orgullosa de su medida estrella y asegura: "Algún día, todo esto llevará mi nombre".

Pero este no es el único momentazo de la presidenta de la Comunidad de Madrid al que ha tenido acceso El Intermedio. Y es que a pesar de que no se le están dando muy bien últimamente las entrevistas, Isabel Díaz Ayuso (Cristina Gallego) sigue contestando a preguntas. En este vídeo de El Intermedio puedes ver su surrealista entrevista con Dani Mateo.