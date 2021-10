En la hemeroteca de El Intermedio recordamos algunas de las frases del expresidente socialista de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina, que llegó a acompañar a Isabel Díaz Ayuso en la campaña electoral del 4M.

"¿Qué franquismo o fascismo hay en España? Yo no voy a votar a Vox, y a veces Santiago Abascal dice cosas que me parecen una barbaridad, pero en otras está bastante atinado" o "Yo no me identifico con un partido, el de Pedro Sánchez, que me pacta con los enemigos de mi patria", son algunas declaraciones que ha hecho Leguina en los últimos meses.

Unas palabras que sorprendieron mucho a Cristina Gallego que lanzó una reflexión en El Intermedio: "En resumen, no se identifica con el PSOE, no le gusta el presidente, no apoya al partido socialista, pero sigue militando en él. Señor Leguina, ha llegado el momento, tiene que dar un paso al frente y decir 'soy de derechas'".