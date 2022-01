Cristina Gallego destaca irónicamente que Vox "solo intenta ser uno más y formar parte de la gente del pueblo". Por eso, el partido de extrema derecha "cuando quiere ganarse a un colectivo se viste igual que él": "Es verdad que no siempre lo consiguen, le ponen ganas, pero su fondo de armario a veces no ayuda". Por ejemplo, Cristina Gallego muestra en El Intermedio el look de Rocío Monasterio en una manifestación en la que trató de "hacerse pasar por una mujer rural": "Se mimetizó tanto con el campo que hasta un halcón intentó anidar en ella, pero cuando el pobrecito se dio cuenta de dónde estaba se tuvo que tapar la cabeza de la vergüenza".

Pero ese no fue el único intento de Vox de "mimetizarse con el colectivo que intenta seducir". Santiago Abascal y "sus amigos intentaron hacerse pasar por unos chavales normales de León", pero "con esas boinas, tirantes y pecho descubierto a algunos más que con leoneses les confundieron con los Peaky Blinders". Y es que "ellos lo siguen intentado porque puede que no tengan principios, pero sí personal shopper". Y para muestra Gallego enseña en el vídeo principal de esta noticia más ejemplos de estos llamativos looks.